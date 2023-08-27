台中男足代表隊拿下全運會冠軍，締造三連霸紀錄。（運動局提供／張亦惠台中傳真）

台中男足代表隊拿下全運會冠軍，締造三連霸紀錄，運動局長李昱叡第一時間代表市長盧秀燕送上祝賀之意。（運動局提供／張亦惠台中傳真）

台中男足代表隊拿下全運會冠軍，隊長邱育宏擔任隊長，成功擋下多球。（運動局提供／張亦惠台中傳真）

今年全國運動會足球冠軍戰昨天登場，台中市男足代表隊對上地主隊台南隊，延續連霸氣勢，台中市在PK大賽以3比2力退地主隊，拿下台中市在全運會上的首面金牌，締造三連霸紀錄。

台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕在第一時間向教練葉獻中、王柏旻、廖子豪表達恭賀，也感謝選手及教練全隊將士團結爭冠，充分展現台中足球競技實力。

李昱叡表示，盧市長力推台中足球發展，致力培育人才，從選拔、組訓到參賽期間，都請運動局時時關心，台中市男足代表隊實力堅強，在教練葉獻中、王柏旻、廖子豪支持下組成教練團，球員則包括程昊、邱育宏、黃聖傑等人現正效力於企業甲級足球聯賽球隊，在德國聯賽奮鬥的旅外球星王義友也加入陣容；守門員邱育宏擔任隊長也是今年亞運選手，在此次賽會中，前3場比賽一球未失，冠軍賽進入PK大賽時，成功擋下3球，完成三連霸的紀錄。

運動局表示，台中市率全國之先執行「足球深耕計畫」，深耕六級足球發展，4年來已向下扎根超過2萬名兒童人次參與足球運動，同時也與各級單位合作推廣足球，培育少年、青少年、青年及大專校院等完整的人才梯隊，孕育許多優秀的足球運動國家級選手，且台中市四年內奪下全國各級大賽達27次冠軍，未來市府將持續帶動基層足球風氣，打造台中成為足球運動友善城市。