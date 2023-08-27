海軍陸戰隊游姓女中士26日中午在台南市中西區康樂街與朋友餐敘，下午1時許騎車返家，卻在中途與1輛皮卡貨車擦撞，雙方皆未受傷，游女酒測為0.42毫克，除遭公共危險罪移送，還恐面臨軍紀處分。
36歲游女趁假日中午與朋友餐敘，期間喝酒卻騎著外送機車回家，在安南區海佃路南往北行，不料騎到與郡安路口，準備右轉時，卻與同向直行的皮卡貨車發生擦撞意外。
雖雙方均未受傷，但貨車有毀損，49歲侯姓貨車司機堅持報警，警方到場實施酒測，侯男酒測值0，游女卻為0.42毫克已超標。
游女短髮中性打扮，在派出所內沉默寡言，警方未看出其軍人身分，依一般酒駕案件處理，她盤算部隊終究會知情，私下先通報軍中高層，驚動軍方派員到派出所了解，警方才得知這名女子其實是海軍陸戰隊的女中士。
警方將全案依照公共危險罪移送台南地檢署，游女除了刑責，恐另外面臨軍中的軍紀處分。
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