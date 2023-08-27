住在彰化的80歲老翁平常就不愛看醫師，聽到家人安排他到醫院健康檢查，負氣騎電動車出走，沒想到竟從彰化縣騎到南投縣草屯鎮，騎到車子沒電才停下來，幸好好心員警協助聯繫到家人，老翁才安然返家。

草屯警分局指出，上林派出所所長吳明軒、警員詹凱勝日前接獲民眾報案指稱，草屯鎮碧興路一段台76號快速道路橋下有1名走失老人，經趕赴現場發現，80歲黃姓老先生騎乘電動代步車，因不願隨家人就醫健檢，竟負氣從彰化花壇鄉家中騎了20多公里路到草屯鎮，直到電動車電力耗盡無法移動才停下車。

黃老先生跟員警抱怨，他不喜歡看醫生，家人偏偏要安排他到醫院檢查後，他心情不好，就不告而別，自己騎電動代步車外出，沿著台14線一路往東走，直到沒電騎不動了，只好呆坐在高架橋下，被路人發現後通報警方到場處理。

所長吳明軒到場後，看見黃老先生面容疲憊，言語不清，癱坐於電動車上，耐心詢問其身分及緣由，才知道黃老先生遠從花壇而來，已過晚餐時間尚未用餐，就先提供麵包及礦泉水讓他果腹，期間發現電動車上貼有親友聯絡電話，立即撥打電話聯繫人是他許姓鄰居，才請他開車前來協助。

許姓鄰居到場後表示，老翁的家人因平時工作繁忙，所以平時託他幫忙照看，當晚已逾晚餐時間卻不見黃翁行蹤，他正急得不知所措，幸好警察通知並協助聯繫，否則後果不堪設想，許先生對於員警的熱心感動得不斷鞠躬道謝。

草屯警分局長洪政崴表示，上林所長吳明軒、警員詹凱勝2人面對需要幫助的老先生，除了態度溫和耐心查證外，還提供其食物果腹，充分展現人民保母的熱心腸，該所予以肯定，也提醒民眾多關心家中長者的心情狀態，避免老人家心情不好發生外縣市迷航狀況發生。

平常就不愛看醫師，聽到家人安排他到醫院健康檢查，負氣騎電動車出走，沒想到竟從彰化縣騎到南投縣草屯鎮，騎到車子沒電才停下來，幸好好心員警協助聯繫到家人，老翁才安然返家。

草屯警分局指出，上林派出所所長吳明軒、警員詹凱勝日前接獲民眾報案指稱，草屯鎮碧興路一段台76號快速道路橋下有1名走失老人，經趕赴現場發現，80歲黃姓老先生騎乘電動代步車，因不願隨家人就醫健檢，竟負氣從彰化花壇鄉家中騎了20多公里路到草屯鎮，直到電動車電力耗盡無法移動才停下車。

黃老先生跟員警抱怨，他不喜歡看醫生，家人偏偏要安排他到醫院檢查後，他心情不好，就不告而別，自己騎電動代步車外出，沿著台14線一路往東走，直到沒電騎不動了，只好呆坐在高架橋下，被路人發現後通報警方到場處理。

所長吳明軒到場後，看見黃老先生面容疲憊，言語不清，癱坐於電動車上，耐心詢問其身分及緣由，才知道黃老先生遠從花壇而來，已過晚餐時間尚未用餐，就先提供麵包及礦泉水讓他果腹，期間發現電動車上貼有親友聯絡電話，立即撥打電話聯繫人是他許姓鄰居，才請他開車前來協助。

許姓鄰居到場後表示，老翁的家人因平時工作繁忙，所以平時託他幫忙照看，當晚已逾晚餐時間卻不見黃翁行蹤，他正急得不知所措，幸好警察通知並協助聯繫，否則後果不堪設想，許先生對於員警的熱心感動得不斷鞠躬道謝。

草屯警分局長洪政崴表示，上林所長吳明軒、警員詹凱勝2人面對需要幫助的老先生，除了態度溫和耐心查證外，還提供其食物果腹，充分展現人民保母的熱心腸，該所予以肯定，也提醒民眾多關心家中長者的心情狀態，避免老人家心情不好發生外縣市迷航狀況發生。