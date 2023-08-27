現場5輛車嚴重毀損。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

沈姓貨車駕駛26日早上行經國道3號北向127.4公里苗栗路段，疑似未綑綁牢固車頂載運的鋁梯，掉落在內側車道，導致後方車輛煞車不及，引發5輛車連環追撞事故，多輛車擠成一團，一度堵住全線道路僅剩路肩可通行，所幸無人員傷亡，並將依法對沈男處9000以上、1萬8000元以下罰鍰。

根據了解，沈男當時沒有綁好鋁梯，導致多個鋁梯掉落在內側車道，沈男發現後將車輛停在外側路肩等候警方前來處理，未料，因為散落的鋁梯，導致後方駕駛閃避不及，造成5輛車連環追撞，所幸事故未造成人員受傷，相關肇事責任仍由警方持續釐清。

國道公路警察局第二公路警察大隊暨造橋分隊指出，呼籲用路人裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當。

載運人客、貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側，高速公路裝載貨物掉落致肇事將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處駕駛人9000以上、1萬8000元以下罰鍰。