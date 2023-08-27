大陸節目《中國好聲音》近期爭議不斷，自李玟生前控訴節目組的音檔流出後，黑幕接連爆出，對此，浙江衛視也宣布《好聲音》暫停播出；而節目本季導師薛之謙，過去擔任《明日之子》評審時，曾因被導演要求做票，氣到變臉摔麥，如今《好聲音》爆出爭議，薛之謙卻都沒有表態，網友也點出背後關鍵。

薛之謙2017年受邀擔任大陸選秀節目《明日之子》星推官（評審），過程中他曾多次表達，不認同虛擬歌手「荷茲」，因為它不會失誤，比賽時也不會被其他選手看到，薛之謙認為有失公平，所以都會投票給荷茲的對手，某次節目組希望薛之謙投給荷茲，並保證不會影響投票結果，想不到荷茲竟然因此晉級，讓他驚覺自己被利用了。

在詢問投票的工作人員，得不到滿意的回覆後，他便當場拿麥克風激動地說：「我得到主辦方的指示，他們告訴我，不要讓荷茲輸得太難看，所以要我投荷茲一票，現在反而讓荷茲晉級了，我覺得我有責任，今天如果是這個原因導致任何一個人走（淘汰），我辭去星推官！」接著摔麥克風走人，讓全場傻眼。

如今薛之謙擔任本季《好聲音》導師，面對爆出的各種節目爭議，他都沒有特別發表言論、沒幫李玟說話，或是要退節目，與他過去作風不同；對此，微博就有網友分析，除藝人導師已與節目組簽約外，薛之謙現在有家庭了，已經沒有以前衝動，也可能是怕遭到浙江衛視報復。