下月底就是中秋節，又到吃文旦的季節。目前正值文旦柚產季，今年因適逢閏二月，果實生長期延長，使得今年文旦柚的成熟度更高、果肉品質更好，八里區的文旦柚農園也將在9月2日開放採摘，新北市農業局推薦民眾可以前往體驗手摘時令柚子的樂趣。

為了推廣食農教育，讓民眾認識八里文旦柚，當地戴承志及戴承哲兩兄弟分別經營「青山果園」及「向洋果園」，提供民眾採果體驗。戴氏兄弟表示，挑選文旦柚的訣竅，要選擇表皮具有光澤、油胞細緻、果型呈紡錘型、略帶重量感的果實，如此才能摘到品質最好的文旦柚。

另外，2人也會指導民眾如何使用果樹剪刀採收，讓民眾在體驗採摘果實的過程中，體會果農的辛苦。青山及向洋果園皆從9月2日起開放園區體驗，須採預約報名，沒有成團人數的限制，民眾若有興趣，可把握產季報名前往體驗。

除了採果體驗外，農業局也推薦民眾可到桃樂絲農場享用在地柚子特色餐，該農場提供多道柚子特色料理，口感清爽不油膩；享受完美食還可以在傍晚時分到八里左岸的沙雕公園走走，欣賞正在展出的的八里沙雕展，享受愜意悠閒的初秋時光。

農業局表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，鼓勵農友推廣食農教育，輔導農會建置電商平台，集結八里個小農品牌，協助農友增加販售管道，實質提升農友效益，目前消費還有三重優惠，如全館免運、消費滿2千送柚香焦糖爆米花以及滿萬送心型文旦柚一顆，詳情可向八里區農會洽詢。