英國媒體周六（26日） 報導稱，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Fedorovych Zaluzhnyi）與北約（NATO）2名高級軍官舉行未公開的會晤。烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）對此消息作出證實，但拒絕討論細節。

據《衛報》報導，親俄烏克蘭媒體《Strana.ua》援引波多利雅科在電視直播節目中的話報導稱，「這是一次面向媒體的秘密會議。扎盧日內與國防部代表、我們合作夥伴的總參謀部代表積極溝通。幾乎每天都有。」他指出，此類磋商定期舉行，「尤其是與美國和英國的合作夥伴...但他們到底在談論甚麼，我們將不會在直播中討論。」

對於這項會議，《烏克蘭國家通訊社》報導也指出，扎盧日內和北約指揮官所謂的「秘密」會議，實際上是一次例行活動，只是其內容從未公開讓媒體所報導。

《俄衛網》援引《衛報》報導稱，這次長達5個小時的會面是在波蘭和烏克蘭邊境舉行的，目的是重新制定烏克蘭的軍事戰略，並討論反攻進展停滯不前的問題。歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）和英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）出席了會議。《衛報》援引一位消息人士的話稱，此次會議後，烏克蘭軍方將更加關注扎波羅熱前線。