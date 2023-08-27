美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（右）今天到花蓮，參加吉安娜荳蘭部落的豐年祭，熱情的鄉長游淑貞（左）握手。（羅亦晽攝）

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（中）今天到花蓮參加吉安娜荳蘭部落的豐年祭，品嚐原住民族特色料理。（羅亦晽攝）

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（右二）今天到花蓮參加吉安娜荳蘭部落的豐年祭，在族人帶領下參與大會主軸舞蹈Malalikid。（羅亦晽攝）

每年7至9月是花蓮阿美族舉辦豐年祭的時間，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅，在原民會主委夷將．拔路兒邀請下，今天參加吉安鄉最大部落娜荳蘭部落的豐年祭，熱情的與族人一同跳舞慶祝。夷將表示，孫曉雅是AIT首任參加台灣原住民歲時祭儀的處長，希望能藉由親自感受現場氣氛，了解台灣原住民的豐富文化。

今天是吉安鄉娜荳蘭部落的豐年祭，AIT處長孫曉雅在原民會主委夷將．拔路兒、鄉長游淑貞等人陪同下，參加祭典，雖然她從未參加過部落祭典，但似乎有先做足功課，除佩戴情人袋步入會場，更身穿紅衣，與現場族人鮮紅族衣相互映襯，融入在地文化，並熱情的和部落頭目請教部落特色與習俗，接著再與大家一起享用原住民特色料理，最後在族人帶領下參與大會主軸舞蹈Malalikid。

孫曉雅致詞笑說，自己中文雖然不好，部落仍讓她體驗花蓮的熱情，跟族人一起慶祝豐年祭，感受真正的花蓮，並提到美台關係的基礎，就是我們人對人的關係，能有參加豐年祭的機會，真的很特別。

夷將表示，8月初因在活動與孫曉雅碰面，便邀請她參加花蓮的豐年祭活動，她當天欣然答應，剛好她今天有時間可以到花蓮，且當天全縣只有北區荳蘭部落有辦豐年祭，是AIT第一任到阿美族部落參加豐年祭的處長，希望親自體驗部落祭典及族人熱情，認識台灣原住民族豐富的文化。

此外，娜荳蘭部落由宜昌及南昌部落組成，堪稱是吉安鄉最大的部落，人數逾3000人，不過地方因沒有部落聚會所，只能利用南昌停車場辦理豐年祭，讓族人感到相當可惜，希望原民會與鄉公所能協助興建聚會所。

夷將坦言，原民會近年陸續協助吉安鄉公所辦理娜荳蘭部落興建事宜，目前已完成最困難的部分、變更停車場用地為機關用地，同時也已補助規畫設計費用等，不過因鄉公所需自籌1100萬元龐大的興建經費，是建置部落聚會所的巨大阻力，經考慮後，原民會將再負責9成費用，公所1成，希望能藉此讓工程在今年動土，完成族人心願。