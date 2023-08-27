新北市外籍移工有9萬5000多人，其中印尼移工朋友有3萬8000多人，占外籍移工最多，勞工局今在板橋車站前廣場辦理「2023台印同樂在新北」，勞工局長陳瑞嘉及駐台北印尼經濟貿易代表處勞工分析組卡迪兒（Kadir）組長互贈紀念禮象徵兩國友好關係，活動吸引約5000人到場同樂！

勞工局長陳瑞嘉表示，印尼移工有的在家庭或養護機構從事看護工作，照顧失能的長者及身心障礙者；也有從事製造業生產及其他重大公共工程建設，因為有他們更增加台灣在經貿產業上的競爭力，對台灣的社會安定、產業發展、多元文化有相當的貢獻。

卡迪兒表示，目前在台灣的印尼移工，有14％在新北市工作，希望藉由更多文化交流活動，讓雇主更了解印尼移工的文化風俗，避免勞資雙方的誤解，共同努力營造更好的生活。

活動壓軸登場的虎面孔雀羽冠舞團Singo Barong Taiwan，是由一群在台印尼移工組成，過去在家鄉也是虎面孔雀羽冠舞的舞者，為推廣家鄉文化，將源於15世紀的傳統舞蹈帶到台灣。舞者以牙齒咬住面具內的木棍，支撐重達40公斤、高2公尺的面具舞動，讓難得看到印尼傳統歌舞的民眾也嘖嘖稱奇，駐足欣賞。