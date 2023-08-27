高雄一家貿易公司任職的女會計，私下偷偷轉走公司1176萬元存款至自己帳戶，直到離職後老闆找來新會計才發現，高雄地院審理後，依以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪判刑4年6月，民事部分扣除已繳回款項，女會計得付1013萬餘元。可上訴。

判決指出，該名女會計從2007年起在一家貿易公司負責記帳、處理會計帳目、及往來廠商收帳與付款，以及保管公司網路轉帳帳號、密碼與I KEY設備，5年前女會計離職後，公司老闆請接手會計查核公司帳目及歷年資金流向，發現2010年至2012年間，多筆帳款出現異狀。

經過公司會計清查金流後，發現已離職的女會計透過保管的公司轉帳帳號，2年間轉走1176萬元存款至自己帳戶，蒐集資料後對女會計提告，女會計也被檢方依偽造有價證券、詐欺等罪起訴。

高雄地院審理女會計喊冤，稱她長期借款給公司及幫忙代墊各項支出，且公司支票簿、大小章、IKEY設備、網路轉帳密碼均由實質負責人實質管控，不可能對現金存款減少1000多萬毫無所悉。

但法官發現，女會計轉帳紀錄中，有多筆是在半夜或是凌晨轉帳，且轉走款項少則數萬元，多則高達百萬元，但女會計卻稱代墊款項多是超商購物費用而非大筆開銷，對照她轉帳的大筆金額，難想像公司有要求女會計代墊數萬元超商費用的必要性，且前一任負責人也證稱請女會計代墊的款項，當月就會結清，金額都在10萬內。

綜合事證，法官認定女會計趁保管IKEY設備及網路轉帳密碼機會，將公司存款轉入自己名下帳戶，依以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪判刑4年6月，扣除已匯回的563萬餘元，剩餘未繳回613萬餘元則列不法所得沒收。

該公司另提刑事附帶民事訴訟，向女會計求償，雖刑事部分法官認為女會計已匯回563萬餘元，但民事庭法官認為其中400萬元不屬於應償還款項，女會計實際僅賠償163萬元，因此判她仍應賠償公司1013萬。可上訴。