陳柏霖在Levi's秋冬廣告素材中展示瀟灑氛圍，也帶出501系列適合展示多種穿搭面貌。（Levi's提供／朱世凱台北傳真）

硬挺且不易起皺的Levi's 501，捲起褲管可直接帶出潔淨氣息，厚磅面料也加乘提升了整體質感。（Levi's提供／朱世凱台北傳真）

男星陳柏霖近期忙於拍攝電影《還錢》，並積極為戲宣傳，今（27日）是他40歲生日，丹寧品牌Levi's特別在此刻發布雙方合作的秋冬廣告素材別具意義，影片中柏霖不停地在找尋記憶中屬於自己生活中一部分的501，在城市不斷奔跑、查找，在找到乘載人生回憶的湛藍501後才露出滿足的微笑，也呼應該系列陪伴不少人走過漫長的路程，同時百搭特色適合展現自己個性，品牌也盼讀者能夠成為走自己路的Mr.501。

作為史上第一條丹寧褲，Levi's 501標榜經久耐磨的面料以及傳統工藝、永不過時的版型設計，成為歷久不衰的作品，陳柏霖也在形象廣告中，以美式純正硬派的零失誤穿搭公式展現Mr. 501的巨星紳士魅力。歐美紳士的501穿搭首要以合身挺拔為本，上半身衣著宜採用硬挺質料，能使上身肩線得以延伸，首選單品正是Levi's Trucker丹寧夾克外套，不論是初代、二代或是三代，夾克外套版型能使上身線條在視覺上更顯挺直；下身搭配經典501直筒丹寧褲，臀腿方正及粗獷五金細節，修飾下半身線條，並顯得直挺修長，亦能使人散發出不羈的瀟灑氣息。

紳士穿搭攻略的最後一階段則是鞋款的選擇，如形象片中Mr. 501著用的硬料皮鞋，或是軍裝靴類，成套硬派材質的疊加，無論約會或是正式場合都不失禮儀及品味，可是紳士風格的最佳選擇；若想要增添個人獨特韻味，可在外套內著搭配大面積的風格圖騰上衣，或是搭配雅痞風格的樂福鞋，展現原創硬漢紳裝。

隨著秋冬氣溫逐漸下降，簡單又柔和的日系穿搭，成為了街頭潮人的入門搭配守則。硬挺且不易起皺的501，捲起褲管可直接帶出潔淨氣息，厚磅面料也加乘提升了整體質感，因此上身單品便能有更多元的選擇：連帽衛衣或法藍絨襯衫，透過落肩版型設計或是大一個尺碼的上身服飾，營造倒三角形的視覺效果。色系的掌握亦有幾項祕訣：運用柔和莫蘭迪色可呈現慵懶柔和的氣息；若以相對湛藍丹寧的撞色色選，便使潮流活力感立即散發；而中間色系的搭配則能在年輕裝束中釋放些許成熟大人味。襪飾部分不論與丹寧色同調與否，皆能成為另類的視覺驚喜。

若要抵禦秋冬的涼意，同時兼顧日系街潮細緻美學，運用連帽衛衣內搭丹寧襯衫，領口處小露異材質搭配層次，升級造型質感；抑或是將有別於501丹寧色澤的襯衫綁至腰間，添加些許潮流叛逆感。若遇到寒流來襲，可採用玉米式疊穿法：在貼身打底衣外，素面襯衫視為基底，以針織／鋪棉背心為中層，最外層套上綿絨面料或是工裝外套，既溫暖又不失高端品味，卸下外套後，同樣能展現獨有的內斂衣品。