由於事故現場鄰近安和消防分隊，消防人員及時救出車上2人，李姓駕駛無明顯外傷，副駕駛座的女乘客輕傷，被送往醫院救治。（新店警分局提供）

39歲李姓男子今（27）日下午駕車行經新店區安和路三段，疑因天雨路滑，不慎自撞分隔島後翻車，由於事故現場鄰近安和消防分隊，消防人員及時救出車上2人，李姓駕駛無明顯外傷，副駕駛座的女乘客輕傷，被送往醫院救治。經警方酒測，李男酒測值達0.20毫克，訊後依公共危險罪送辦。

警方指出，今午1時26分，李男駕車載著何姓女友人，行經安和路三段，當時雨勢正大，李男失控自撞中央分隔島，強大撞擊力道，導致轎車四輪朝天翻覆，李、何2人受困車內。

鄰近的安和消防分隊隊員聽到劇烈聲響，立即察看，並派人搶救，李男無明顯外傷，而何女則手腳多處擦挫傷，副駕駛座的女乘客輕傷，被送往慈濟醫院救治。

經警方酒測發現，李男呼氣檢測酒測值為0.20MG／L，依公共危險罪送辦。詳細肇事原因仍尚待釐清。新北市消防局第四救災大隊長陳志瑋呼籲，雨天視線不佳，車輛所需刹車距離加長，應減速慢行；遇有車禍時請勿隨意移動傷患，應立即撥打119求助，以免患者造成二次傷害。

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