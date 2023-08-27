明華園戲劇總團26日在嘉義縣政府前廣場，演出經典代表作《超炫白蛇傳》，這是近期僅有的一場。（文化部提供／李欣恬台北傳真）

明華園戲劇總團26日在嘉義縣政府前廣場，演出經典代表作《超炫白蛇傳》，演出順利完成，現場湧入5萬名觀眾。（文化部提供／李欣恬台北傳真）

文化部主辦「庄頭劇場，藝日限定」文化平權巡演活動，邀請明華園戲劇總團26日在嘉義縣政府前廣場，演出經典代表作《超炫白蛇傳》，演出順利完成，現場湧入5萬名觀眾。

明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳表示，「歌仔戲是台灣土生土長的文化，更與我們生活息息相關，所以不管是經過疫情或多大的困難，明華園總是希望能夠將台灣的歌仔戲一代一代傳下去，這也是今日明華園總團願意重新演出11年未演的《超炫白蛇傳》最主要的原因，希望讓全世界看見歌仔戲是台灣重要的文化。」

明華園總團團長陳勝福接下這戲劇家族已久，他也表示，「希望有一天讓大家知道他的爸爸、媽媽從事的行業叫做文化」。

《超炫白蛇傳》自2004年在台北國家戲劇院首演，就創下當年亞洲戶外戲劇表演紀錄的5萬人次觀眾，接續在2006年、2007年分別在高雄衛武營、新北永和中正河濱公園，更創下10萬、15萬人次的觀眾紀錄。在2012年明華園總團決定不再演出前，《超炫白蛇傳》一直是觀眾年年最期待的大戲。

睽違11年以後，明華園戲劇總團在行政院副院長鄭文燦及文化部長史哲的探詢及請託下，終於決定讓這齣孫翠鳳口中「一直不敢演，因為演完後全團要躺一個禮拜」的《超炫白蛇傳》，在嘉義縣重現。

今年演出的《超炫白蛇傳》由孫翠鳳帶著兩位女兒陳昭婷與陳昭賢，3人同飾不同時期的「白素貞」，此外，還有被孫翠鳳親自發掘、收為嫡傳弟子之一的李郁真飾演許仙，青蛇由舞蹈身段與唱腔皆精湛的第三代媳婦晨翎演出，法海則仍由被觀眾評價為最帥法海的陳子豪擔綱，具傳承意義。

整齣戲動員超過300個演員、幕後技術人員，現場更以國家劇院級的舞台燈光音響設備、6組直播大螢幕、6組水車，重現水漫金山的壯觀場面。當演出來到水漫金山，水柱朝著觀眾們頭頂噴灑，觀眾穿著藍色雨衣、手拿螢光棒熱烈揮舞，台下歡呼聲此起彼落，此時白蛇、青蛇同時從高空凌空飛越，將現場的氣氛推向最高潮。

此外，演出當天從下午3點就開始有「庄頭劇場」，包括《布袋鎮內田慶和軒北管》、《雯翔舞團》、《不可無料劇場》、《弘興閣掌中劇團》，以及《嘉義民族管弦樂團》等在地表演團隊輪番上陣演出。