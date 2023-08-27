桃園市大溪區是觀光重點地區，但遊客多半規畫半日、一日遊程，尤其大溪老城區入夜後遊客較少停留，地方商家期盼市府規畫夜間觀光計畫，除可留客有助地方經濟效益外，拉長遊玩時間也能分散遊客車潮，解決假日塞車問題。觀旅局表示，未來將串連民宿及在地業者打造大溪文化旅遊品牌，進一步打造夜間觀光亮點。

觀旅局長周柏吟說，大溪夜間觀光除過往的慈湖園區外，整修完工後，將持續舉辦火舞光影等活動，推廣夜間觀光重點在於特色及服務量能，像是九份老街白天、晚上有不同的賣點，遊客晚上造訪可以看夜景，而大溪老街四季宜人，以目前的經營模式，不適宜將白天的商家攤販拉長營業時間至夜晚，而是要結合在地民宿與餐飲服務，像是特色私廚提供桃園在地餐桌，另可串聯木藝工藝活動推廣等，展現在地特色。

他也說，觀旅局在復興區目前也積極推廣「探索北橫」，希望將特色遊程打造成為在地旅遊品牌，而大溪則是以豐富的在地文化為號召，之後也會結合文化局繼續盤點挖掘更多大溪特色，在大溪老街周邊還有月眉休閒農業區、中庄調整池、山豬湖生態園區等景點，未來也將整體規畫，希望遊客造訪大溪能盡興從白天玩到黑夜。

桃園市議員李柏坊則說，大溪老城區每到假日遊客在傍晚前急著離開導致交通壅塞，如果推夜間觀光可分散車流，像是從鳳飛飛紀念館沿著崖線漫步中正公園，欣賞沿路的日式宿舍，遊客更可以體驗到不一樣的夜間之美，希望市府應該重新檢視與評估，要更積極推動大溪夜間觀光。