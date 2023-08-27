雖然下周才是中元節，不過有些家戶提早準備供品祭拜。（張毓翎攝）

30日就是中元節，許多民眾趁著周末到市場採買供品，台南鹽水牛墟昨日開市，一早湧現大量人潮，民眾騎著腳踏車、機車到處採買，有商家說，生意確實明顯回流，但也有攤商抱怨，跟5、6年前的中元節相比，生意差很多，現代人祭拜方式愈來愈簡單，逛傳統市場的人變少，且不景氣之下，顧客總愛挑三揀四，嫌貴就不買了。

雖然下周才是中元節，不過有些家戶、社區都會提早祭拜，將普渡儀式安排在這個周末辦理，民眾大多在自家庭院擺設供桌，也有社區會在巷弄道路搭棚架祭拜；黃姓婦人說，今年中元節剛好在上班日，所以趁著假日比較有空，趕緊準備供品祭拜好兄弟。

位於鹽水國小前土庫路、朝琴路的鹽水牛墟，每月1、4、7、11、14、17、21、24、27日開市；今天正逢中元節前夕，又剛好在假日，天未亮就有商家開始擺攤做生意，小販個個努力叫賣，民眾騎著腳踏車、機車在牛墟來回穿梭採買。

一名賣龍眼的小販說，她固定在鹽水、善化和北港牛墟擺攤賣龍眼，接近中元節，客人確實比較多，外觀好又大顆的「潤蒂」龍眼，現在零售價每台斤60元以上，她一台斤賣60元，但很多人是光試吃、不會買，有的是問完價格就走了；以前中元節期間，她營收可以達3萬元，現在有1萬元就該偷笑。

在土庫路、朝琴路交叉口擺攤賣魚丸的業者也說，中元節助攻下，生意回流不少，只是跟5、6年前相比，生意掉很多，長期觀察下來，老的顧客凋零後，年輕一輩不太愛逛沒冷氣的菜市場，而遇到中元普渡可能為了方便，多選擇參與廟裡「廟普」，就不用自己張羅拜拜用品，使得傳統市場的攤商生意大減。