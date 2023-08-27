晏柔中25日產下兒子「小楊桃」，升格當新手媽媽的她，她和另一半尚未結婚，今（27日）寫下長文紀錄生產過程，表示「小楊桃」快滿40周時已快要3500克、頭來到9.9公分，晏柔中抱著「就算要吃全餐也還是想試試看自然產」的想法，在滿40週的這天打了催生，不只陣痛讓她無法思考，寶寶的頭還一度卡住沒出來，所幸最後順利生產，晏柔中直呼：「生完當下真的虛脫，只想昏倒什麼事也不想管」。

晏柔中在IG寫下長文紀錄生產過程，表示「小楊桃」在接近40周時已快要3500克、頭來到9.9公分，她知道寶寶的頭比正常週數來的大，又想要用自然產的方式迎接他，於是在滿40週的這天打了催生，晏柔中花了3個小時開到2指，之後就突然在1小時內開到五指，她來不及補無痛就直接被推去產房。

晏柔中說：「那個痛真的無法形容，腦袋完全無法思考，已經不記得產前教的呼吸要怎麼吸吐，眼睛從頭到尾都閉著，只能聽指令用力但又覺得自己做不到，最痛苦的是要在痛點高峰期出力才是不可能的任務，真的好累」，過程中還遇到小楊桃頭卡住沒出來，還因為壓到臍帶導致心律不整，晏柔中一度放棄要剖腹，所幸在醫生專業判斷下，晏柔中順利自然產。

晏柔中生完身體虛脫，「當下我真的已經精神耗弱到，完全無法有任何其他以外的感受了」，最後晏柔中感性向兒子說：「謝謝一直很努力的小楊桃，貼心的讓媽媽只陣痛了四小時，半小時就努力的鑽出來了，我知道你也很努力喔～聽到你一出來就用宏亮的奶娃高音大哭，就放心的確定你是個健康寶寶」，字裡行間散發滿滿母愛。