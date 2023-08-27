賈永婕今（27日）在臉書分享一家人結束國外旅遊、和國外唸書的大女兒安安、二女兒小羽暫別回到台灣的心境，「一家五口出去，三口回來」，表示回到台灣的家後，看到女兒的房間和書房空盪盪的，難免感到一陣心酸。她也向老公王兆杰、兒子喊話，「家中第一次女少男多，兩位男生請善待老娘」，並笑說小兒子現在突然成為家中獨子，面對一切都很新奇、緊張。

相較上次的不捨，她說這次有強忍悲傷，「我長大了喔，只有道別時小小噴了幾滴眼淚，然後就拖著行李一直往前走，不敢回頭因為你們最不需要看到的就是媽媽的眼淚！這次非常的優雅，請不用提醒我上次送安安我哭得有多醜！」

她坦言，在與女兒們分開的那個下午，二女兒小羽抱著她撒嬌時，她有忍不住落淚，並透露專屬她與小羽母女2人的秘密，「你是媽媽阿哺哺國唯一的小孩，阿哺哺加油！小羽小時候很想獨自擁有媽媽我就跟她說了一個秘密，在阿哺哺國你是媽媽唯一的小孩」。

最後，她對3個小孩喊話，希望他們隨著年紀也能學會責任感以及獨立，「孩子們你們會長大，我們會變老，我們的責任不一樣，你們要獨立，我們要放手！請你們好好善用手邊的資源充實自己，當一個懂得珍惜與努力的大學生！祝福你們！爸爸媽媽愛你們」，言詞中充滿母愛。