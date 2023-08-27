韓國怪物女團NewJeans出道一年，以《Attention》、《Ditto》等歌曲紅遍全球，上個月出新單曲《Super Shy》，不到兩周就吸引超過3100萬人次觀看，日前登上日本音樂節演出時，更吸引上萬粉絲到場力挺，人氣居高不下，不過成員Hanni近來曬出自拍照時的用詞，卻被認為在侮辱日本，引起當地網友不滿。

Hanni趁著在日本音樂節「SUMMER SONIC 2023」演出空檔，探訪當地風俗民情及享用各種美食，也不忘跟所有粉絲分享在當地的各種經歷，不過她在推特上傳照片時，用英文寫下：「our short trip to sushi land(我們在壽司國的小旅行)」，頓時讓日本網友炸了鍋，原來是不滿Hanni用「壽司國」代稱日本，認為用食物稱呼一個國家，不僅毫不尊重，還有侮辱意味，要求她立刻道歉。

Hanni用「壽司國」代稱日本，引發日本網友不滿要求道歉。（圖／NewJeans推特）

如今此事件持續延燒，還登上日本推特熱搜榜，網友紛紛怒斥：「分享的旅遊照沒有壽司，卻說日本是壽司之國，根本有歧視的意思」、「韓國也常用大醬女、泡菜女等字眼，來嘲諷貶低她人」、「發文前都不會先思考嗎?隨便使用詞彙就是有錯」。

不過有網友指出日本常在推廣觀光的影片中，自稱國家為「壽司之國」，為何Hanni用了相同詞彙卻慘遭網友圍剿?對此，有人認為應該是NewJeans名氣太響亮，導致言行舉止容易被放大檢視，才會引發一連串的風波。