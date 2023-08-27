中元節（國曆8月30日）即將到來，代表民進黨參選台北市第7選區（松山、信義）立委的市議員許淑華，今（27）日在臉書分享多張參拜廟宇的照片，並祈求普渡公、好兄弟，能保佑闔家平安、一切順心。

許淑華笑稱，在本周假日行程中，1天跑了近20個場次，與選區內的許多里民一起拜拜，「請給我蠻牛」，她甚至還因此曬黑、變瘦了。

許淑華表示，普渡公以及各方好兄弟「一路上辛苦了」，歡迎來享用供品，她並祈求，祂們能保佑闔家出入平安，一切順心。