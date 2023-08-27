嘉義一名男子阿銘（化名）透過網路交友認識A女，雙方互加臉書好友，利用臉書聊天軟體（MESSENGER）聊天，因為談得來就認定彼此是男女朋友，第一次見面就相約到飯店，並在A女同意下發生性關係。

不料，A女母親得知此事怒告性侵，阿銘感到十分驚訝，這時才知道A女才13歲。警方訊後將阿銘依法送辦，檢方則依涉犯對於未滿14歲女子為性交罪嫌起訴他。

法院審理時，A女則向法官表示，事發當時我和阿銘是男女朋友，發生性行為時我未滿14歲，警方做筆錄時，我不記得為何會說「我跟阿明說自己15歲」，我是在案發前幾個星期跟阿明說自己13歲、讀國中二年級，也有說是念哪所國中，並沒有說過自己15歲。

A女又說，我在阿銘通話時也有表示過自己17歲，是先跟阿銘說過17歲，後來才說13歲，因為我想說他以後一定會知道我的真實年齡，所以才跟阿銘提起13歲的事。

我有在交友軟體，登入年紀是17歲，也有在臉書messenger註冊，基本資料填的是「2003年出生」是，註冊後就沒有修改過。但A女又改口：「不太記得當時有沒有跟阿銘講過自己是念國中二年級、15歲」。

阿銘則向法官表示，不知道A女實際年齡，當天是第一次見面，我的身高只比A女高一點點，她外觀看起來蠻成熟的，A女曾經在messenger說自己17歲，我曾經問好幾次年齡的事，但她每次講的都不一樣，但都說是16歲以上，不曾說過13歲或15歲，A女外觀看起來蠻成熟的，感覺應該有18、19歲。

法官認，A女所說前後證述並非明確、一致，且究竟她曾向阿銘表示自己是幾歲，也存有前後不符的情形。案發生前，究竟是否曾向阿銘告知自己實際年齡，或是向阿銘告知自己年齡為15歲，均難認明確。

而A女臉書個人基本資料，出生年份填2003年，A女曾於用messenger傳訊息給阿銘「而且我才17」，除此之外，沒有其他A女將自己真實年齡或實際出生年、月、日等資訊阿明的證據。且A女在警方製作筆錄時，有說不想讓阿銘覺得自己年紀太小。

法官審酌阿銘、A女證詞及檢方舉出之相關事證，僅能證明阿銘有與A女發生性交行為，但尚無從證明，阿銘有對未滿14歲的A女，犯下「直接故意或間接故意」的罪行。

刑法第12條規定，行為非出於故意或過失者，不罰；過失行為之處罰，以有特別規定者為限，可知刑法之處罰，是以處罰故意犯為原則，僅於有特別規定就過失行為予以處罰時，才有處罰之必要。基於「罪證有疑，唯利被告」之原則，日前判決諭知阿銘「無罪」。可上訴。

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