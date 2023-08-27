南投縣信義鄉日前發生山坡地土石流狀況，鄉長已經要求契約廠商進駐隨時待命搶修。（民眾提供）

信義鄉長全志堅針對該鄉土石流高風險的神木村與東埔村提出隨時可能撤村的準備。（翻攝自全志堅臉書）

今年第9號颱風蘇拉今天凌晨轉強颱，中央氣象局並根據颱風路徑，預估可能對台灣中南部縣市山區帶來強風豪雨，對此南投縣長許淑華要求全縣府各單位與契約廠商嚴陣以待，避免對南投造成二次傷害。

許淑華說，這兩天全縣僅盯蘇拉颱風最近路徑與狀態，她也密切跟各鄉鎮市公所保持聯繫，並提前將物資先配送到偏遠地方，縣府開口契約廠商也要求提前進駐容易發生坍方或土石流地區就定位，提前做好防颱措施因應。

變至於之前卡努颱風造成仁愛鄉跟信義鄉部分道路搶修後，這段期間午後強降雨後難免又出現斷路情況，許淑華也表示，目前工程持續搶修中，縣府希望在颱風來襲前可以讓道路維持到可以通行狀態，如果仍無法通行也會做好管制，讓民眾知道哪裡可以通行，「全縣嚴陣以待」，希望這次颱風不會對南投造成二次傷害。

日前因午後強降雨出現山坡地土石流的信義鄉，鄉長全志堅也表示，這幾天信義鄉碰到午後強降雨，就會出現土石鬆動情況，東埔村聯外道路日前甚至出現土石流狀況，對於蘇拉颱風來勢洶洶，信義鄉已經特別針對該鄉土石流高風險村落神木村與東埔村進行防颱宣導，他與水利署將嚴密監測颱風路徑與降雨量，擬定兩土石流高風險村落「勸導性撤離」與「強制撤離」方案，因應颱風來襲時的情況做最好的準備。

強颱蘇拉來勢洶洶，氣象局推估蘇拉將在周三、四影響台灣，另因同時間關島海面上還有第11號颱風「海葵」預計今、明兩天生成，加上日本東方的第10號颱風「丹瑞」，恐形成3颱共舞情況，提醒全台提高警戒勿輕忽，之前因卡努颱風受創的南投縣政府也因此緊繃神經全面防颱。