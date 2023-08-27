有228年歷史的高雄市小港區龍湖廟為全台最早專祀大士爺（普渡公）廟宇，今年依循百年中元節古禮將於29日起一連2天舉辦迎大士爺（繞境）等傳統科儀。（柯宗緯攝）

有228年歷史的高雄市小港區龍湖廟為全台最早專祀大士爺（普渡公）廟宇，今年依循百年中元節古禮將於29日起一連2天舉辦迎大士爺（繞境）等傳統科儀。（柯宗緯攝）

民俗專家指稱，今年是癸卯年，逢60年一次的黑兔年，因此農曆7月鬼月特別凶。有228年歷史的高雄市小港區龍湖廟為全台最早專祀大士爺（普渡公）廟宇，今年依循百年中元節古禮將於29日起一連2天舉辦迎大士爺（繞境）等傳統科儀，其中全台最高、座像5.2 公尺最大尊紙糊大士爺將再度現身，消災解厄並祈福，成為祭典一大亮點。

高雄小港龍湖廟，前稱「港仔墘龍湖廟」為高雄、台南地區唯一供奉大士爺的寺廟。29、30日將舉辦迎大士爺（繞境）、放水燈、豎燈篙、普度公筵、打水狀、化大士爺等傳統科儀，廟方董監事今（27）日在迎大士爺科儀前呼籲大家重視這項傳統民俗文化資產，希望民眾多多參與這場一年一度的龍湖廟中元普渡盛事。

龍湖廟的大士爺代代相傳都是紙糊，且採坐姿，高達5.2公尺，如今由在地紙糊師父陳志良打造。陳志良為第4代紙糊師，開始學藝時就參與過龍湖廟大士爺製作直到接手，與大士爺結緣逾30載，依循大士爺顯靈形相紙糊打造其金尊。

陳志良傳承家族技藝已與龍湖廟合作多年，更在去年榮獲台灣「國家文化資產」認證，龍湖廟中元祭科儀也正申請列入國家文化資產節慶中。

廟方發言人李政益指出，基隆鷄籠中元普渡供祀的大士爺是站姿，而龍湖廟紙糊大士爺則是坐姿，且腳上穿有戰靴，金尊高達5.2公尺，於2015年已被認定是全台最高的坐姿大士爺，且金尊頭上的觀世音菩薩像也獨樹一格，多了綠色竹林及普陀山背景，象徵大士爺不僅是被觀音收服的鬼王，還與觀音一同修行庇祐人間。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！