嘉義市購物節登錄發票抽獎活動7月1日開跑，累計7周的登錄發票金額超過2億，有逾22萬筆發票，滿千送百持發票兌換現金活動也熱烈進行中，還有「光織影舞-光影藝術展」、「粉紅超跑-白沙屯媽祖來嘉贊境」、搖滾音樂祭、開嘉市集等活動將接力登場，帶動觀光消費。

嘉義市下半年文化觀光活動一波接一波，帶動消費買氣，嘉義市政府建設處統計，購物節從7月1日起跑，統計至8月23日，登錄發票金額有2億655萬2971元，突破2億的1筆發票是市民蔣小姐在大賣場花585元買日用品，可以獲市府贈送價值1.5萬伊萊克斯空氣清淨機。

嘉市府表示，除了購物節帶動買氣強強滾，還有9月29日至10月10日將推出「光織影舞-光影藝術展」，10月白沙屯媽祖來嘉遶境，接著，搖滾音樂祭、開嘉市集號召年輕世代來嘉歡騰，年底更有嘉義市國際管樂節、諸羅山盃國際少棒邀請賽，將持續推動在地經濟發展。