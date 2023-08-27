強颱蘇拉預計30、31日侵襲台灣，依據天文觀測正逢今年最大滿月，中央氣象局預報台南市安平區會有高於海平面1.27米的大潮，台南市水利局提前啟動防颱工作，完成防汛整備。

今年最大滿月發生在31日晚間6時40分，因是當月2度滿月，又稱為「超級藍月」，根據氣象中心預報，安平區30日上午7時13分與31日上午8時07分將各發生1次高於平均海平面1.27米的大潮。

蘇拉颱風已轉強颱，若路徑不變，預計31日籠罩中南部，強颱逢上大潮，台南市水利局、工務局與民政局提前展開防汛準備，慎防海水倒灌，一旦海上警報發布，就會開設應變中心。

台南市10日1場豪大雨造成安南區朝皇宮、城西街與長溪路到處積水慘況，台南市水利局表示，安南區土城部落上次發生大潮倒灌，現已做好擋板與應急閘門，安平區同平路的防潮閘門與抽水機也已就位。

台南市水利局表示，全市60座抽水站共1746座水門、99台移動式抽水機，已可正常運作，包含試運轉、油料補充、水門啟閉，其中479台移動式抽水機，已提前移置低窪地區、剩餘20台機組供緊急調派使用。

另外，水利局指示操作人員保持警戒，各區災害搶修廠商待命，因應相關災害發生後隨時檢修。

為降低積、淹水風險，水利局及各區公所備妥約24萬個砂包、3700片防水擋板分配給31個區公所及有需求的社區防災使用。