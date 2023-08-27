勞工局局長王鑫基（右一）勉勵侯絡瓈（中）繼續進修考研究所，未來可以結交更多志同道合朋友，分享更多的創作。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局日前在南紡購物中心舉辦晴天好市集展售活動，邀請視障歌手侯絡瓈自彈自唱多首歌曲，天籟歌聲令人驚艷，她克服身體障礙展現音樂天賦並努力不懈，勞工局局長王鑫基在現場全程聆聽，亦深受感動，邀請她9月10日在國道三號東山服務區舉辦的視障按摩體驗活動時到場演出，希望有更多人到場欣賞演出，繼續為她加油打氣。

侯絡瓈母親在女兒3個月大時，即發現她是個全盲孩子，之後還診斷有中度自閉症，但侯母沒有灰心，為了讓女兒日後能自立，一路伴讀，過程中在早療課程中發現她的音樂天賦，甚至8、9個月時可以唱童謠，一歲多時即能循著音樂聲自己摸索找到鋼琴並用一指彈鋼琴彈出天鵝湖的曲音。

目前就讀台南應用科大流行音樂系四年級的侯絡瓈，持續朝音樂創作，也因為她的音樂優勢天賦且努力不懈，分別在2015年與2023年獲「總統教育獎」的肯定，2018年也獲少年英雄慧德金質獎的榮耀。

侯絡瓈母親感謝勞工局提供演出平台，也分享女兒在啟明學校讀書時，一次演出中被日本兵庫縣縣長看到，邀請前往日本演出，當時一度以為是詐騙，後來對方透過學校聯繫，並邀請參加兵庫縣音樂祭擔任領唱，翌日又受邀到神戶市一場音樂會中擔任特別演出嘉賓，是她們母女倆難以忘懷的回憶。

王鑫基也勉勵侯絡瓈繼續進修考研究所，未來可以結交更多志同道合朋友，分享更多的創作。