有些人平時看似和善好相處，但其實內心卻城府非常深，大陸《搜狐網》運勢專欄分享擅長裝傻的前3名生肖，依序是生肖羊、狗、豬，其中第1名的生肖羊時常利用天真無邪的形象，獲取想要的資源，同時也讓人難以察覺。

▍第3名：生肖豬

生肖豬平時看似傻乎乎的樣子，其實內心十分精明，他們通常會以和善的外表與人相處，讓人輕易卸下心防，同時透過溝通來獲取訊息和資源，他們能在人際關係中保持低調，察言觀色說出適合的話語。

▍第2名：生肖狗

生肖狗給大多數人的印象是誠實善良，但其實他們非常懂得察言觀色，所以即使要說出違背良心的話也無所畏懼。他們擁有出色的觀察力和判斷力，能迅速判斷出別人的真實意圖，也時常在人際交往中裝傻，來保護自己的利益，並確保處在有利的地位。

▍第1名：生肖羊

生肖羊是裝傻高手的代表之一，時常以天真可愛的形象與人相處，而背後卻擁有敏銳的觀察力和出色的分析能力，他們擅長察顏觀色，能通過細微的變化來看穿他人的真實意圖，同時利用純真的外表，獲取想要的資源，讓人難以察覺。