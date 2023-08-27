前菜沙拉「鮮蝦北非小米」口感豐富；源自於西班牙南部安達盧西亞的「西班牙冷湯」消暑開胃。（大倉久和大飯店提供）

經典的「西班牙海鮮燉飯」可吃到豐富海鮮、濃郁高湯與番紅花撲鼻香氣的美味。（大倉久和大飯店提供）

「地中海紀行」料理主題吃得到地中海清蒸龍虎斑、地中海風味焗烤海鮮、南法香煎鴨胸佐綠胡椒醬等美饌。（大倉久和大飯店提供）

「地中海紀行」的甜點採用多款地中海盛產水果如柑橘、血橙、檸檬，以及中東地區的杏桃、玫瑰、椰糖等食材製成。（大倉久和大飯店提供）

立秋後，天氣還是高溫炎熱，大倉久和大飯店提早部署，9月起推出新菜色誘客。館內的歐風館自助餐廳自9月1日至10月31日特別規劃「Mediterranean travelogue地中海紀行」料理主題，由行政主廚山本克哉以自身環旅地中海多國為靈感，推出多款地中海風味料理，像是西班牙海鮮燉飯、鮮蝦北非小米、摩洛哥風味爐烤里肌等，讓饕客透過美饌環遊地中海。而免費加入飯店會員，在飯店消費不但可累積點數，還可享自助餐廳用餐優惠。

從古以來，地中海沿岸一直是重要的文明起源地，囊括了歐、亞、非三大洲交界。地質學上研究地中海是最古老的海之一，隨著板塊遷移成為地球上最大的陸間海，風浪小、海岸線曲折、島嶼眾多，擁有許多天然港口，因此地中海從古代開始海上貿易繁盛，造就出古埃及、古希臘與羅馬帝國的發展；豐富的海鮮漁產，也造就出地中海沿岸一帶與海息息相關的特色飲食文化。

「地中海紀行」料理主題前菜沙拉設計了「鮮蝦北非小米」，北非小米又稱作「Couscous 庫斯庫斯」，是北非國家的主食之一，在摩洛哥、法國、中東十分常見，口感介於米與麵之間，吃起來如沙拉般清爽，卻帶有豐富的咀嚼口感，像為味蕾暖身。而「西班牙冷湯」這道料理源自於西班牙南部的安達盧西亞，因位處地中海地區，夏季炎熱又剛好是番茄盛產期，演變成在飯前食用番茄冷湯，消暑開胃。

主菜則是最經典的「西班牙海鮮燉飯」，新鮮豐富的海鮮、濃郁的高湯與番紅花撲鼻香氣，新鮮卻飽滿的滋味，滿足喜愛飯食的老饕。另外像是「南法香煎鴨胸佐綠胡椒醬」、「地中海清蒸龍虎斑」、「地中海風味焗烤海鮮」與「摩洛哥風味爐烤里肌」等料理，讓饕客用舌尖暢遊地中海。

甜點主廚團隊精心以「地中海紀行」發想，選用許多當地的食材與特色製作甜點，首推以西西里咖啡為靈感的「西西里咖啡凍」，帶檸檬酸甜的滋味，入口馬上就拉開本日的甜點序幕；另一款「洋梨沙巴庸」是義大利傳統甜點沙巴庸，濃郁香醇的口感搭配洋梨果肉，滋味絕配；地中海地區盛產的血橙，味道比一般柳橙強烈又帶有果皮香氣，甜點主廚利用血橙製成「血橙軟糖」，一入口就能感受像是地中海溫煦的陽光。最吸睛的莫過於現做甜點「加泰羅尼亞焦糖奶凍Crema Catalana」，源自於西班牙加泰羅尼亞區域的甜點，雞蛋香氣濃郁，口感綿密，焦糖在奶凍底下，一定要挖到底部才能一口吃到奶油與焦糖的甜香。另外還有紅心芭樂慕斯、開心果櫻桃千層、洛神花凍等充滿巧思的甜點，滿足甜點控味蕾。

精研法式料理40餘年、來自東京「La Belle Epoque」的歐風館自助餐廳行政主廚山本克哉（Yamamoto Katsuya），山本主廚一直希望以細膩的烹調手法，把法式料理強調對每道菜的細緻處理和藝術性的呈現，融合創意、美學和傳統，讓每一位賓客品嘗到多元烹飪技法的美饌，除了味覺更是視覺的饗宴。本次山本主廚以其自身於地中海旅遊與品味美食的遊歷，作為本次菜單的靈感泉源，發想了這次9至10月的菜單，以「地中海紀行」為主題，讓賓客在品嘗料理的同時，就像是乘著美食漫遊一趟地中海。