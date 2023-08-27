蝦毀，路口行人通行秒數1秒逾1公尺！台中市議員張芬郁發現路寬至少36公尺的大里德芳南路行人通行秒數只有30秒，有長者向她反應非要健步如飛才能順利走完，很多長者無法從容穿越，她也呼籲，從中央到地方全面動起來檢視路口行人通行秒數，因應高齡社會秒數0.8公尺1秒是趨勢；對此，交通局回應將全面檢視各路口狀況，適時改善。

近年台灣發生多起行人於斑馬線行走、卻因車輛未停讓而遭撞擊致死或受傷的事故，引發社會關注，而為了避免台灣淪落為「行人地獄」，警政署從5月起在全台實施「路口不停讓行人大執法」，唯改善行人交通安全，年過半百的張芬郁發現，部分路口行人通行秒數對行人也不太友善。

張芬郁表示，75歲的張姓民眾向他反應，從大里路要穿越德芳南路，30秒的時間根本來不及；她說，大里德芳南路是40米的計畫道路，沿線橫交的路口距離都非常大，但向來以車流設定路口秒數。 她現場實測從大里路穿越德芳南路，30秒的通行秒數，她也需快步走感覺有些吃力，難怪高齡長輩吃不消。

她檢視沿線橫交要通行德芳南路的幾處路口行人通行秒數，大約從25秒至73秒不等，永隆路口、永大路口25秒、國光路口73秒、中興路口33秒、大元國小旁的現岱路口36秒。

張芬郁指出，過去交通單位依「道路交通標誌標線號誌設置規則」，以1公尺1秒的步行速度計算行人通行秒數，學童眾多地點則使用0.8公尺1秒。德芳南路是寬度40米的計畫道路，以實際車輛通行的寬度約36公尺計算，依設置規則至少要36秒，通行秒數只有30秒明顯不足。

張芬郁表示，為因應高齡化社會，高雄市早在2017年開始就針對年長者常出沒的路口，檢討調整秒數，目前已有630處路口秒數調整為0.8公尺1秒；交通部公路總局也推行省道人本示範路口，將行人號誌的合理秒數訂為每秒步行0.8公尺。

另外，台北市透過AI影像辨識，偵測行人通過路口剩餘秒數較少時，會自動增加行人通行秒數，或透過按壓行人觸動按鈕延長行人綠燈秒數，或是行穿線退縮增建庇護島或行人專用時相等，都是讓路口更安全的方法。張芬郁要求台中市交通局必須全面檢視路口行人通行秒數設定。

有關路口行人通行秒數議題，交通局將全面檢視各路口狀況，規劃透過增設庇護島與調整號誌時制，讓行人可分兩階段穿越路口，或藉由路口寬度縮小，讓現行的綠燈秒數可紓解車流，亦兼顧行人需求。