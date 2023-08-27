網紅陳妮絲日前在Youtube頻道分享「我做過最後悔的整形手術」，坦言最後悔的就是割雙眼皮，還失敗了5次，導致她眼睛「少了五層皮」，平常是無法正常閉眼，要很用力才有辦法閉眼睛，還要靠濃密的睫毛和戴眼罩來保護眼睛。

陳妮絲19歲就去割雙眼皮，當時做完發現左邊摺痕有問題，又再去做第2次，沒想到傷口裂開，第3次手術結果看起來不正常，後來還直接飛到韓國，動第5次手術，眼睛看起來才比較正常，但陳妮絲說，因為眼睛「少了5層皮」，導致眼睛閉不起來，容易眼乾、眨眼次數很多，要靠濃密的睫毛和戴眼罩來保護眼睛。

陳妮絲割雙眼皮失敗5次。（圖／陳妮絲Youtube）

陳妮絲以自身經驗分享，動雙眼皮手術是非常需要勇氣，過程中要不斷睜開眼睛、閉眼，讓醫生確認縫線位置，讓陳妮絲印象深刻的是，她第5次飛去韓國動刀時，在手術台上從早上10點躺到晚上6點，讓她直呼腰酸背痛。

經歷整形失敗，陳妮絲坦承看到自己的眼睛會大哭，也會因為網友毒舌留言而難過，不過她仍樂觀面對，抱持著「凡事遇到就是學到，這件事也強化了我的內心。」