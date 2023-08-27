宜蘭縣壯圍交流道旁25日徐男駕駛休旅車差點與路邊將起步的車發生碰撞，遂停在前方路口處，下車並手持交通指揮棒作勢挑釁，網友PO文批「像在指揮交通，遲早被收掉」，不少人認出他就是「宜蘭傳奇千哥」，數年前也因行車糾紛遭砸車；警方表示，將通知車主到案說明，釐清案情後檢具相關事證依法裁處。

1名網友在網路上傳影片並PO文表示，「誰家長輩認領一下，開車不要這麼躁啦真的，投機取巧想左轉被卡住就想下車指揮交通，被收掉遲早的！還搖下車窗，似乎正在問候前方車主親人，並且龜速滑行，下車後手持交通指揮棒似乎想當場指揮交通，最後相當有禮貌的目送我們離去」。

根據影片內容看到1名男子駕駛藍色休旅車不走大馬路，偏要繞進公車停等區的小路，差點與將起步的黑色休旅車發生碰撞，該駕駛不僅搖下車窗像在怒罵對方，還停在前方交叉路口處，下車手持棍棒作勢挑釁。影片曝光後，不少網友認出該名駕駛就是宜蘭網紅「千哥」徐姓男子，亦為本田汽車HR-V車款愛好者。

藍色休旅車駕駛下車手持交通指揮棒作勢挑釁。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2018年徐男就曾在頭城發生行車糾紛案，當時他駕駛休旅車行經國道5號北上路段時，因超車問題，用雷射筆猛照挑釁3輛喜美改裝車，喜美汽車駕駛們不爽，一下交流道就攔車發生碰撞並持球棒怒砸車，徐男嚇得在車裡戴上安全帽，砸車畫面瘋傳網路，車友們直呼「真的不意外，千哥就是傳奇」。

因此，網友們紛紛在25日PO文下方熱烈討論，「原來猴子不是只有在山道」、「他不戴安全帽了」、「看來除了安全帽跟雷射筆外，又有新裝備了」、「笑死本田千哥」、「千哥又出來調皮了」、「白爛！哪天被收了還不知道」、「哥！你的安全帽咧」、「羨慕看到傳說中的千哥本人」、「四輪三寶素質正常發揮」等留言。

藍色休旅車駕駛疑似搖下車窗怒罵對方。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

礁溪分局表示，根據網友上傳的影片指出25日在壯圍鄉191線壯圍乘車站前，有行車糾紛事件，經警方檢視相關影、照片後，將由轄區派出所通知該藍色車主到案說明，釐清案情後，檢具相關事證依法裁處；該車主恐涉及社會秩序維護法及道路交通處罰條例等，最高可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。