賴清德不忘替曾柏瑜拉票，盛讚曾柏瑜在地深耕，具有國際視野。（民眾提供）

民進黨總統參選人賴清德今（27）日深入藍營票倉新北市新店拜廟，大批民眾爭相與賴合照，還高喊「總統好」，太平宮廟方熱情迎接賴清德，還帶頭喊「凍蒜」，參拜時祝福賴能「心想事成」。不過當賴等人離開後，有人立刻發送侯友宜與羅明才合體的扇子，暗自拉票較勁意味濃厚。

今天上午，賴清德在立委參選人曾柏瑜、新北市議員陳乃瑜與陳永福陪同下，赴新店信仰中心太平宮參拜。太平宮主祀開漳聖王陳元光將軍，始建於1807年，為安坑第一大廟。

賴清德致詞表示，太平宮保庇台灣風調雨順、國泰民安，「天下太平」能成真，讓台灣進入大同，年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人得到幸福，及弱勢者得到照顧。

賴清德不忘替曾柏瑜拉票，盛讚曾柏瑜在地深耕，具有國際視野，而新店的立委已做了很久，卻不見有任何改善，因此新店需要發展的前提下，國家民主自由則需要由年輕人守護。

賴離去前，廟方人員、曾柏瑜、陳乃瑜與陳永福帶頭高呼「賴清德，加油」、「賴清德，凍蒜」，場面熱絡。

令人玩味的是，新店歷來是藍營穩固的大票倉，賴清德前腳剛離開，隨即出現現任立委羅明才的人馬，在太平宮向參拜民眾發送侯友宜與羅明才合體的扇子，順帶向民眾請託拜票，藍綠較勁不言可喻。