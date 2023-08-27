桃園市美術協會每年定期舉辦會員年度聯展，2023年度大展於8月23日至9月3日在桃園展演中心展出。（桃園市藝文設施管理中心提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市美術協會每年定期舉辦會員年度聯展，2023年度大展於8月23日至9月3日在桃園展演中心展出，展覽期間每天將由協會會員進行現場導覽，為觀展的民眾提供深入瞭解作品創作及藝術家資訊。

副市長王明鉅27日出席開幕茶會，與立委萬美玲、歷屆理事長等人一起用毛筆妝點現場以樹為主題的創作品，代表「百年樹人桃花」的意涵。他表示，這次展覽展出許多著名藝術家的傑出作品，甚至用回收寶特瓶所創作的作品，期許能傳承桃園的藝術美與生活美。

萬美玲則說，自己26日就已來看過展覽，現場看到很多孩子們玩得很開心，讓她感受到藝術非常貼近生活，感謝市府團隊持續推動藝術文化的發展，並提供許多支持與協助。她認為，桃園未來除了硬體設備、建設必須迎頭趕上以外，教育、文化等軟體也要持續精進，桃園才能變成更有文化及藝術涵養的城市。

文化局說明，桃園市美術協會於1986年創會，在歷屆理事長的帶領下，在桃園各地展出屢受好評，本次展覽展示近200件作品，包含水墨、書法、油畫、水彩、版畫、膠彩、多媒材、數位、立體與裝置藝術等多樣媒材，現場會有會員替民眾做導覽，讓民眾能深入了解作品的故事及藝術家的想法。

文化局補充，不僅有靜態展覽，還將舉行2場藝術推廣專題講座，分別在27日下午2時的吳亭萱「油彩畫」專題講座，以及9月2日上午10時由湯雙進帶來的「水彩畫」專題講座，2場講座將帶領大家更加深入瞭解美術領域，看展同時也兼獲得專業知識。歡迎桃園各地民眾都把握展期，來觀賞桃園在地藝術家們所帶來精妙絕倫的作品。