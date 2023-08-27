劉姓男子因胰臟癌過世，留下一筆330萬餘元存款，竟讓公公與媳婦對簿公堂爭產，媳婦表示，這筆婚後所得理應由她繼承，但公公則怒斥，女方生前對丈夫不聞不問，死後卻跑來要錢，並拿出兒子親筆簽名的財產託付同意書，屏東地院法官審酌後認為這筆錢將歸死者父親所有。可上訴。

判決指出，劉男與妻子金女結婚近20年，2019年男方因右側中大動腦脈梗塞、胰臟腫瘤惡性及肺炎等疾病住院治療，同年10月死亡；金女發現，丈夫死前，曾有數筆共220萬餘元現金轉往劉男父親帳戶，加上一筆110萬元存款，都應由她繼承。

但死者父親表示，兒子死前因病久臥病床，積欠醫療費、看護費、他人代墊的生活費等，並支付喪葬費，而負債甚多；這些費用皆由他墊付，330萬元顯然未扣除生前負債。

另外2人結婚後，女方常年離家，不僅夫妻並未同住，對他生活起居不聞不問，連最後因病住院或在養護中心療養時，也未前往探視，遑論給予生活照顧，等於空有夫妻之名，對於婚姻生活毫無貢獻。

劉姓公公還拿出兒子生前簽署的財產託付同意書顯示，錢轉至父親銀行帳戶代為管理，用於本人醫療費用、喪葬費要看護費、生活必需費用及償還本人債務等支出，若有剩餘金額，留給父親作為養老用，已盡為人子之孝。立書人欄還有簽名。

養護中心負責人母親到庭證明，有看過財產託付同意書，那天他們全家都來，患者弟弟叫我過去，說他有表示要把財產都給父親，當時意識清楚，同意書也他自己簽名，看著他手在發抖，還努力要簽，當時開玩笑說，「簽的那麼爛」，隨即留下見證人簽名便離開，讓他們家人共處。

法官審酌相關證據及證詞，更調閱金女出入境資料發現，夫妻倆結婚後，女方常年離家，未與丈夫同住，對生活起居不聞不問，連因病住院或最後在養護中心療養時，也未前往探視，遑論給予生活照顧。最後認定劉男死前已移轉財產，因此女方無財產可供繼承。