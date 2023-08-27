高雄3C達人潘嵩仁提出4點使用守則須遵守，可加強安全性，包括不要隔夜充電或過度充電；避免高溫、潮溼環境；避免摔落或物理損壞；使用原廠充電器和線材。（柯宗緯攝）

高雄3C達人潘嵩仁提出4點使用守則須遵守，可加強安全性，包括不要隔夜充電或過度充電；避免高溫、潮溼環境；避免摔落或物理損壞；使用原廠充電器和線材。（柯宗緯攝）

網紅激推「墨子科技」行動電源疑爆炸，引發網路熱議。事後業者緊急宣布2個序號可免費回收換貨，據悉短短3天，已有上萬客人打爆客服申請換貨。高雄3C達人潘嵩仁提出4點使用守則須遵守，可加強安全性，包括不要隔夜充電或過度充電；避免高溫、潮溼環境；避免摔落或物理損壞；使用原廠充電器和線材。

據悉，墨子科技創辦人陳瑋廷這幾天都低調在台南總部與經銷商、維修站溝通，希望相關合作廠商能一起幫公司解決這次危機。（柯宗緯攝）

據悉，墨子科技創辦人陳瑋廷這幾天都低調在台南總部與經銷商、維修站溝通，希望相關合作廠商能一起幫公司解決這次危機。年僅28歲陳瑋廷，從小對於電子產品非常熱愛，白手起家創業，研發熱門行動電源等相關產品，年收上看5億，靠著了解消費者需求及在社群大量行銷曝光，讓商品成為台灣一線新興品牌。

近日墨子科技宣布202211、 202212「MOZTECH® 萬能充Pro 多功能五合一行動電源」的消費者可申請換新機1台，並免費健檢，消費者得知後打爆客服。據內部員工透漏，光這短短3天已有上萬人向客服申請換貨，還不包含全台經銷商的數據，公司預估符合換貨資格近25萬人。

該員工指出，目前先下上萬個訂單準備生產，貨源一定足夠，此次事件恐支出上億元的開銷製作新貨供消費者換取，但為求喚回消費者信心和品牌形象，公司一定負責到底。

高雄3C玩家潘嵩仁則針對事件解析，該行動電源使用的是鋰聚合物電池，這種電池一般具有較高的安全性。然而，即使是這種電池，也不免存在突發性破損的風險，如過高充電電壓或過高溫度恐爆炸。

潘嵩仁初步分析，可能是因該行動電源在充電時出現電壓過高，且充電保護電路失效所致。加上該行動電源是多合一設計，電源電路設計相對高規複雜，一旦過壓保護零件失效，導致過壓充電就可能引發爆炸。

潘嵩仁提到，雖然該事件仍在調查中原因尚未確定，但這次爆炸事件提醒大家，即使是經過BSMI認證的行動電源，也不容忽視安全問題。因此，為了保障自身安全，使用行動電源時應遵守相關原則。