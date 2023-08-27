駐日代表謝長廷日前在臉書提到，微量放射性元素反而對身體有益，被在野解讀是為日本排放福島地震核災後的含氚汙水解圍。對此，具醫師背景的民進黨立委林靜儀27日指出，重點在於提供「水產氚濃度檢測」和「台灣周邊洋流走向」等正確資訊，進而消除民眾疑慮，提到微量（輻射）對身體有益，「這個話真的是太過了」。

「微量元素對身體有益」一說傳開後，不少網友湧入謝長廷臉書抗議，他今天二度發文指出，自己指的是溫泉中鐳的相關效果，並引用美國教授Thomas Donnell Luckey的研究證明所言非虛。至於核汙水，他說，只有中國大陸因為政治因素，夥同香港澳門在抵制抗議。

面對民眾憂慮，林靜儀指出，重點在於提供正確資訊消解人民疑慮，根據日本水產庭公布的魚類即時檢測，氚的檢測值並沒有增加、安全值幅度內，加上台灣鄰近洋流往北走，日本核汙水會一路往太平洋北端到美國，再循環至全世界，且當前資訊顯示，福島核電廠排出的汙水放射性物質濃度，比鄰近台灣的大陸核電廠還低。

林靜儀認為，當前即時資訊顯示，日本核電廠送檢魚類氚濃度未檢出，加上洋流方向不是在台灣周邊海域，而是往北走，這2個資訊對民眾和漁民來說才是重要的釋疑依據，去提到微量（輻射）對身體有益，「這個話真的是太過了」。