桃園市衛生局統計，全國猴痘病例數目前累計有295例，其中桃園市有42例。（桃園醫院提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市感染猴痘人數累計有42例，感染猴痘的患者，其皮膚會有明顯的皮疹且疼痛或發癢，醫護呼籲患者切勿觸摸或抓傷，以免傷口細菌感染。衛生局說，目前市內有7家醫院提供猴痘疫苗接種，完整接種2劑疫苗的保護力可高達9成。

新冠疫情趨緩後，各國國境陸續解封，亞洲國家猴痘疫情有緩升的趨勢，台灣也於今年3月出現首例本土個案。桃園市衛生局統計，全國猴痘病例數目前累計有295例，其中桃園市有42例。

衛生局表示，猴痘傳染途徑主要是由呼吸道分泌物、損傷皮膚和黏膜等接觸傳染，應避免與陌生人親密接觸或發生未保護性行為，呼籲自評近1年有高風險未保護性行為的民眾及已完成第1劑猴痘疫苗接種逾28天以上的民眾預約接種第2劑猴痘疫苗。

桃園市目前共有7家指定醫院提供猴痘疫苗接種服務，包括桃園醫院、桃園醫院新屋分院、龍潭敏盛醫院、天晟醫院及林口長庚醫院、聯新國際醫院及經國敏盛綜合醫院，施打猴痘疫苗可降低被傳染的風險。

衛福部桃園醫院新屋分院感染科主任醫師范姜宇龍指出，猴痘是由猴痘病毒引起的傳染病，不像新冠病毒這麼狡猾，猴痘病毒變異速度較慢，因此民眾不需過度恐慌，皮膚有明顯皮疹病灶為猴痘的典型症狀，可供臨床辨別診斷。

新屋分院感管護理師黃怡臻說，感染到猴痘皮膚會有明顯的皮疹，皮疹會引起疼痛或發癢，不過盡量別觸摸或抓傷，也不要刻意刺破水泡或摩擦皮疹，此舉易增加細菌感染的風險。醫師會開止痛藥及止癢藥緩解不適，感染期間在家中仍避免和他人一起用餐或共用物品，特別是毛巾、衣服及餐具。