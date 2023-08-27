天后李玟（CoCo）生前參加陸綜《中國好聲音》，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，立刻引起網友們的熱議，其播出的電視台浙江衛視也遭網友們翻舊帳，不僅使全新一季的《中國好聲音》暫停播出，今(27)日更被點名其他綜藝有「惡意侵權」的情況，風波持續延燒。

近期由於李玟控訴賽制不公的音檔流出，點燃網友的怒火，不僅該節目的黑歷史陸續被挖出，使浙江衛視於25日在官方微博發文宣布：「鑒於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」此外，今日更有情境喜劇《武林外傳》在官方微博上發文，點名多個浙江衛視的知名綜藝，稱其「惡意侵權」。

《武林外傳》在官方微博上發文表示，稱浙江衛視的知名綜藝《我們的客棧》，在未取得官方授權的情況下，大量運用《武林外傳》之服化道造型、核心元素、相關音樂作品、宣傳文案等題材在自身的播映內容上，並且過程中無視《武林外傳》發出的侵權預警郵件，仍執意上線播出，實屬於「惡意侵權」事件。

此外，《武林外傳》在該文中，也一一點名浙江衛視包含《王牌對王牌》、《青春環遊記》等多部綜藝也有「惡意侵權」的情事發生，因此呼籲其官方能對此做出回應，並負起侵權損害賠償責任，賠償相應損失，而《武林外傳》方目前也保留一切法律追訴權。

相關消息PO出後，引發網友討論，並登上微博熱搜的榜單排名，不少網友表示：「這個台還有什麼是沒有被爆出來的」、「支持維護權益」、「竟然還有這種事，真讓我大開眼界了。」不過截至目前浙江衛視並未對此做出回應。