基隆市警察局第三分局七堵派出所前天（25日）上午11時許接，獲一家金融機構七堵分行通報表示，一名老翁欲臨櫃匯款疑似遭到詐騙，警方獲報立即派員到場協助。

警員鄧宗瑋、林詠綸迅速抵達現場，仔細詢問陳姓老翁（71歲）後，他表示兒子用手機通訊軟體告知，因工作及房屋裝潢有急用其，要求要匯款到指定帳戶。

行員因為發現老翁提供的帳戶有異狀，因而機警通報警方到場，經到場員警查看匯款帳戶並非他兒子的帳戶，當場聯絡老翁兒子查證，果然戳破詐騙集團謊言，是詐團常用的「猜猜我是誰」手法，老翁才驚覺差點遭到詐騙，當場非常感謝員警的幫忙。

第三分局呼籲，詐騙集團常使用通訊軟體或電話假冒親友詐騙，民眾如接獲不明電話號碼，或自稱久未連絡的朋友時應該提高戒心勿告知個資，如有接獲任何指示操作匯款等疑似詐騙電話，應透過其他管道向本人查證，以保障自身財產安全，可向警方報案或撥打165反詐騙專線查證，以免受騙。