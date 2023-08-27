為紀念霧峰先賢林獻堂，地方人士建議將霧峰「中正路」更名為「獻堂路」，引發爭議，台中市民政局回應道路命名及門牌整編牽涉廣大，為免造成民眾困擾及尊重民意，戶政事務所將先取得地方共識後再議。

市議員李天生指出，接獲陳情反映，台北市、宜蘭市都有「渭水路」，台南市則是將中正路更名湯德章大道，林獻堂對台灣的貢獻不輸給他們，要求將霧峰中正路更名為獻堂路；不過希望聽取在地鄉親聲音，在溝通達成共識後依法令規定推動。

配合爭取霧峰納入參山國家風景區管理處，霧峰在地藝術家黃圻文提議，以在地歷史聞人林獻堂做為道路名稱，建議將霧峰中正路（草湖橋至烏溪橋）更改為「獻堂路」，除勉懷先賢、加強鄉土教育外，更能以嶄新的面貌，推動霧峰觀光發展。

中正路沿線的萬豐里長林麗真指出，更改路名需要修正多項證件，還得通知客戶、親友更換通訊住址，牽扯繁雜，如果需要紀念，選擇新開闢的道路命名為獻堂路，才比較實際可行。本堂里長林錦池說，中正路住戶店家眾多，沿線很多里，希望聽取各方意見再行決定，不能只聽取少數聲音。

民政局表示，道路命名及門牌整編事涉住戶與公司行號證件更動，影響民眾權益甚鉅；隨之辦理的門牌整編作業將使沿線住戶地址產生變動，由於霧峰中正路是主要幹道，沿線編列門牌計4258個，設籍戶數共有3161戶，人口數計9172人，影響戶數多，道路更名茲事體大，仍應獲得地方共識與普遍支持，以兼顧民眾權益及地方人文發展。