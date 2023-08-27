心臟驟停症狀。

最新美國研究發現，50％心臟驟停（Sudden cardiac arrest）患者在發病前24小時，曾出現心臟功能喪失的相關症狀，而男性與女性的症狀大不相同，女性通常經歷呼吸困難症狀，男性則是胸痛。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、洛杉磯「西達斯西奈醫學中心」（Cedars-Sinai Medical Center）報導，國際頂尖期刊「刺胳針數位健康」（The Lancet Digital Health）26日刊登西達斯西奈施密特心臟研究所（Cedars-Sinai Smidt Heart Institute）團隊的研究成果。

西達斯西奈施密特心臟研究所心臟驟停專家楚夫（Sumeet Chugh）率領的團隊，分析超過1672名加州、俄勒岡州曾發生心臟驟停的患者數據，結果顯示，50％患者在發生心臟驟停前24小時，也經歷過一次代表心臟功能喪失的症狀。

研究進一步發現，男女性患者經歷的警示訊號大不相同，多數女性患者出現呼吸困難症狀，男性則為胸痛。

除此之外，部分男女患者都曾出現心悸、流汗異常、類癲癇症狀、類流感症狀。

研究指出，高達90％院外心臟驟停（Out-of-hospital sudden cardiac arrest）患者在發作後喪命，因此預測及及早預防就變得極為迫切。

研究作者楚夫表示，利用警示症狀來為患者進行有效分類，能夠及早介入並預防死亡，「我們的發現能為預防心臟驟停帶來新典範」。