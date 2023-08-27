最新美國研究發現，50％心臟驟停（Sudden cardiac arrest）患者在發病前24小時，曾出現心臟功能喪失的相關症狀，而男性與女性的症狀大不相同，女性通常經歷呼吸困難症狀，男性則是胸痛。
綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、洛杉磯「西達斯西奈醫學中心」（Cedars-Sinai Medical Center）報導，國際頂尖期刊「刺胳針數位健康」（The Lancet Digital Health）26日刊登西達斯西奈施密特心臟研究所（Cedars-Sinai Smidt Heart Institute）團隊的研究成果。
西達斯西奈施密特心臟研究所心臟驟停專家楚夫（Sumeet Chugh）率領的團隊，分析超過1672名加州、俄勒岡州曾發生心臟驟停的患者數據，結果顯示，50％患者在發生心臟驟停前24小時，也經歷過一次代表心臟功能喪失的症狀。
研究進一步發現，男女性患者經歷的警示訊號大不相同，多數女性患者出現呼吸困難症狀，男性則為胸痛。
除此之外，部分男女患者都曾出現心悸、流汗異常、類癲癇症狀、類流感症狀。
研究指出，高達90％院外心臟驟停（Out-of-hospital sudden cardiac arrest）患者在發作後喪命，因此預測及及早預防就變得極為迫切。
研究作者楚夫表示，利用警示症狀來為患者進行有效分類，能夠及早介入並預防死亡，「我們的發現能為預防心臟驟停帶來新典範」。
文章來源：Men and women suffer DIFFERENT symptoms 24 hours before a cardiac arrest - these are what you need to look out for
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。