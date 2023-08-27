導演吉安弗蘭科羅西《在旅途中》跟拍教宗繞著地球跑。（海鵬影業提供）

84歲教宗出訪53國，紀錄片《在旅途中》深入梵蒂岡截然不同轉變。（海鵬影業提供）

描述教宗方濟各任職9年間、出行37次、造訪53國「繞著地球跑」的紀錄電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》，是曾獲奧斯卡提名的義大利導演吉安弗蘭科羅西的最新力作，也是他繼勇奪柏林金熊獎的《海上焰火》和《戰地夜曲》又一力作。

2021年某天，導演羅西突然接到梵蒂岡官媒【羅馬觀察報】的記者來電，原來當時已84歲高齡的教宗方濟各要去伊拉克參訪，想邀請他一起出行。由於與教宗交談移民問題頗有共識，羅西欣然答應前往。在路上，他隨口詢問記者「究竟教宗上任後出訪過多少次？」他們回答「過去9年就有 37 次」，簡直讓他驚呆！

羅西於是決定拍攝這部關於教宗「繞著地球跑」的旅行電影，這次將教宗於2013至2021年間，超過600小時參訪影片剪輯精華，再搭配他兩部前作的精彩畫面，以及他近距離觀察教宗、拍攝而得的影像，在時事與歷史之間，建立了一番獨有且感人的對話。

透過電影大師鏡頭的捕捉，果然展現了「非常不同於以往的教宗」，不僅獲選去年威尼斯影展，提名今年義大利奧斯卡最佳紀錄片，更勇奪「薩格勒布國際紀錄片影展」世代電影獎。