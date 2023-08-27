台大通過「心理健康假」，每生每學期至多請3天。台大學生會長莊智程表示，每個人都是脆弱的，請「心理健康假」不需要有任何證明，大大降低申請門檻。台大教授則鼓勵學生不要給自己太大壓力，偶爾可以蹺課一下，讓自己有機會喘息。

台大今天下午舉行生開學典禮，莊智程接受媒體採訪時表示，每個學生都應該有喘息的空間，特別是在失戀或壓力大的時候，應該在家裡休息幾天。每個人都是脆弱的，請「心理健康假」不代表自己不好。

莊智程表示，心理假跟病假不一樣，心理假不需要有任何證明，大大降低申請門檻，而且是經過校方允許。譬如跟朋友吵架後，晚上輾轉難眠，隔天早上十點才起床，無法去學校上課，就可以請心理健康假。

在今天新生開學典禮時，有學生提問「大學生活最想完成及必須完成的事情是什麼」？台大法律學院院長王皇玉上台回答這個問題，她以自身經驗表示，當年進台大時就一直想談戀愛，而大一時也如願交了男朋友，但卻在大二開學時被分手，當時覺得天崩地裂。

王皇玉說，被分手後，她在家抱棉被哭了7天，同時也蹺課7天，當她回到學校後發現，在過去那7天裡面，每個老師都點名，當下她覺得人生最悽慘的莫過於此。

在那時候，王皇玉做了兩個重大決定，一是不要談戀愛，二是不要蹺課，那個學期終於可以過關。但她回想，當時抱棉被哭了7天，「以為天下人都在笑我、用異樣眼光看我」，但後來發現其實是自我幻想，因為根本沒人知道她失戀。

不過王皇玉表示，蹺課那7天，她心理得到休息、逃避及自我療癒，慢慢的走出來。而後來她很快有又談戀愛、也繼續蹺課，不過她從不後悔，也鼓勵大一新生們，過不去時，就蹺課一下，讓自己放空，睡一覺、哭一回，之後又是一條好漢。

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