桃園市中壢區龍岡萬坪公園籃球場每天聚集許多民眾在此打球，桃園市體育局計畫興建龍岡全民運動館，工程經費逾4億元，卻要把使用率高的籃球場拆除，且館內設置僅有游泳池、體適能中心等，未有籃球、羽球等熱門運動項目場地。居民批評花大錢蓋場館卻不是想要的。體育局回應，將在場館周邊尋找適合場地新闢籃球場或民眾期望的體育設施。

體育局長許彥輝說，龍岡全民運動館由前朝市府規畫設計，總經費中包含體育署前瞻計畫補助1億多元，受到原物料價格上漲影響工程招標不順，今年1月接獲體育署通知，若工程未能發包會將追回補助款，過去這半年間為了保住這筆預算在龍岡可以蓋體育館，花了相當多努力，最終才追加預算至4億3762萬餘元讓工程順利發包。

龍岡全民運動館計畫興建地上2層、地下1層建物，設有游泳池、SPA池、烤箱與蒸氣室、體適能區、兒童活動區及多功能活動室等，地下則有26席汽車位和24席機車停車格，預計今年10月動工，目前已架設工程圍籬並封閉籃球場，預計2025年完工後委外經營。

市議員謝美英說，居民認為蓋運動場館沒必要犧牲使用率高的籃球場，原本引頸期盼的籃球場、羽球、桌球場地都沒有，體育局卻回應未來中壢體育園區會設置，但兩地仍有段距離，既然中央給了預算市府不捨得被收回，現工程已發包，建議還是得追加預算變更設計，讓場館規畫能夠一次到位，盡量符合社區居民需求，而不是花大錢蓋場館卻被民眾詬病。

許彥輝回應，由前朝留下的規畫設計不符民眾期望，但要變更設計還牽扯到行政程序，目前體育局持續盤點龍岡全民運動館周邊，看是否有適合的場域可新闢籃球場或民眾期盼的運動設施空間，將持續蒐集地方居民意見來做更好的規畫。