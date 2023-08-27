現代人生活壓力大，長期處在緊繃狀態下，容易對身體產生許多負面影響。對此，營養師劉怡里分享有助抗壓的4種必吃營養素，包括喝水、高鉀、花青素及酪胺酸。其中，她提到，攝取酪胺酸成分高的食物，可以順利合成多巴胺，當它不足時，就可能造成疲勞、憂鬱、專注力下降等問題，而富含酪胺酸的食物則有香蕉、雞胸肉、鮭魚、豆腐、南瓜子、牛奶等。

劉怡里在粉專「劉怡里 營養師」發文表示，長期處在高度壓力下，可能會造成爆食、節食不均衡、身體慢性發炎等，建議可選擇一些紓壓的食物來放鬆情緒，並介紹以下4種必吃的營養素：

1、喝水：劉怡里說，當身體處在高壓或是煩躁時，很容易產生自由基，從而造成身體慢性發炎，因此，足夠的水分是身體抗壓、抗發炎的必需營養素。她建議，心情不好時，不妨來杯涼開水，慢慢一口一口喝下，會感受到身體壓力的釋放。

2、高鉀：劉怡里表示，血壓易跟著壓力情緒不斷累積而上升，所以除了減少高鹽的食物外，建議可以補充含鉀量高的食物，以助鹽分代謝、放鬆血管。高鉀食物來源，如菇類、空心菜、牛蒡、韭菜、香蕉、香瓜等。

3、花青素：劉怡里提到，情緒不佳時，容易影響作息與睡眠，連皮膚狀況都不會太好，此時可補充紫色食物，內含豐富的花青素，可使皮膚血管健康有彈性。像是藍莓、茄子、桑葚、葡萄、紫地瓜、黑米、黑豆等，都是不錯的選擇。

4、酪胺酸：劉怡里解釋，飲食只要多攝取酪胺酸成分高的食物，即能順利合成多巴胺，其為一種大腦的神經傳遞物質，當不足時，就可能會造成疲勞、憂鬱、專注力下降、滿足感喪失，甚至會影響睡眠。富含酪胺酸的食物，例如香蕉、雞胸肉、鮭魚、豆腐、南瓜子、牛奶等。

除了選對食物，劉怡里指出，也可搭配放鬆小物，像是精油、香氛等，甚至更換家裡擺設、穿上明亮色彩舒適的衣服、伸展運動、靜坐、聽音樂等，都能有助紓緩情緒。