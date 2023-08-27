「南投選哲之友會」成立大會限量300人網路預約報名。（民眾黨南投縣黨部提供）

民眾黨主席、同時也是總統參選人柯文哲，9月10日將在南投市成立「南投台灣選哲之友會」，因場地僅可容納約300人，民眾黨南投縣黨部決定採預約制，即日起至9月5日接受網路報名，呼籲柯粉「報名請早」。

民眾黨南投縣黨部主委簡千翔指出，「南投台灣選哲之友會」將在9月10日上午9點30分於南投市南島婚宴會館舉行成立大會，因受限場地可容納人數，所以採取網路預約報名方式，限量300人入場；提醒參加者要記得帶身分證供登記核對身分才能進場。

為了預防有人報名卻不參加，有人想參加卻沒預約到名額，活動當天上午9點將開放現場民眾領取號碼牌，預約者到場後就可先到報到處領取號碼牌，預約卻未到的名額屆時將開放給現場領取號碼牌的民眾，根據優先順序遞補，只要前300名民眾一定可入場。

簡千翔表示，台灣是民主、自由的社會，除了傳統的國、民2大黨外，更需要在立法院、在地方，為台灣努力開創理性、科學、務實的第3條道路，民眾黨就是監督執政、衝破困局的政黨第3勢力，歡迎大家踴躍加入民眾黨及台灣選哲之友會，揮別舊時代、起造新台灣，一起為美好未來打拚。有意報名者可連結報名表單：https://forms.gle/SPVvm29cnb3JYRKe7。

民眾黨南投縣黨部是在2021年9月揭牌成立，主委簡千翔率先投入南投縣議員第1選區（南投市、名間鄉）選舉，如願當選，為民眾黨在南投政壇開闢第一塊版圖，日前柯文哲前往南投縣參加宮廟活動，驚嘆現場人潮是「人山人海」，縣黨部安排與粉絲見面拍照會更吸引許多年輕粉絲排隊搶拍，預料這次報名恐怕也將掀起南投柯粉另一陣朝聖熱潮。