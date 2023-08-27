縣長鍾東錦頒獎表揚特優守望相助隊。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警察局27日在縣立苑裡高中活動中心，擴大舉行112年推行守望相助示範觀摩會，由社區守望相助隊示範交通指揮手勢、緊急救護SOP，動作逼真到位，偵查隊亦配合反詐騙宣導。縣長鍾東錦頒獎表揚上半年守望相助隊評比特優、優等及甲等單位，肯定警民合作維護治安及交通功不可沒，獲鄉親極高滿意度，他並允諾明年縣府財政逐步改善後，由警局增編預算為巡守隊福利加碼。

守望相助巡守隊示範觀摩活動由苑裡鎮長劉育育主持，社苓社區發展協會以熱情的迎賓舞暖場後，安排社苓、西平及苑港守望相助隊，分別表演禮讓行人行動劇、示範交通指揮手勢及緊急救護標準流程，通霄警分局偵查隊長曾冠喜亦精闢分析近來詐騙案例，提醒鄉親識詐、防詐要領。除來自全縣的守望相助巡守隊成員，還有立委陳超明、縣議員翁杰、張顧礫、陳品安、周玉滿、兼任中隊長的徐永煌、副局長詹忠及民代近500人參加，觀賞隊員勤務訓練成果並加油打氣。

縣長鍾東錦到場頒發上半年績優守望相助巡守隊，特優單位有公館石墻、竹南山佳、南庄員林、苑裡社苓；優等有苗栗嘉盛、三義勝興、後龍豐富、頭份濫坑、苑裡西平、獅潭竹木、卓蘭內灣；甲等有三義雙潭、竹南聖福、頭份興隆、三灣銅鏡、通霄烏眉及苑裡苑港。

鍾東錦表示，苗栗治安在警察局長莊勝雄領導及守望相助巡守隊的協助下，他上任後就感受到很穩定，民調也顯示鄉親在治安方面的滿意度很高，尤其春節期間的加強重要節日安全維護勤務，更榮獲警政署評為特優單位，巡守隊伙伴當然扮演非常重要角色。

他說，巡守隊是自主的民力組織，對地方治安與交通有諸多貢獻，因此，希望明年縣府財政逐步改善後，由警局增編預算為伙伴福利加碼，相信議長李文斌與縣議員會大力支持，會場旋即響起熱烈掌聲。

鍾東錦指出，縣府當然希望挹注更多資源到民力組織和社會福利，照顧長輩、幼兒，友善孕婦提升生育率等，然礙於財政尚面臨償債壓力等難處而未能完全如願，但縣府一定會秉持平衡原則，酌量加碼各項福利，絕不讓鄉親失望。

另有關增闢房裡交流道與最夯的三義鐵道自行車延伸到台中泰安站兩大方案，他在中部8縣市長會議中，已爭取並獲得台中市長盧秀燕允諾支持，而立委陳超明也會在中央全力協助盡速促成。

而縣立苑裡高中有許多來自通苑地區的學子，縣長鍾東錦特別向家長推薦新任校長吳俊秀，讚許吳是位優秀校長，才指派他到縣立苑高挑起治校重任，教育乃百年大業，投資教育就是投資苗栗的未來。吳俊秀兼具現任苗栗縣中小學校長協會理事長身分，歷任泰安國中小校長2年、南庄國中校長4年、照南國中校長8年，學經歷豐富，他宣示將戮力以赴，為縣立苑高開創新局，培育更多優秀子弟。