北部一名無良母親A女，在網路上認識男子B男，因為長期遠距離交往，A女對於B男的要求都儘量滿足。不料，B男為了滿足自己的性慾，要求A女拍攝9歲女兒小翎裸照、趁機猥褻的影片等，驚人的是A女為維繫感情竟答應還照做，多次用手機拍攝後傳給B男。

後來小翎驚覺媽媽脫她衣服還偷拍，還做出讓她感到十分不舒服的行為，便向父親哭訴。B女知道自己無良行徑露餡，趕緊用LINE傳訊息給B男，「以後不能偷拍女兒了」、「她好像知道有跟她爸爸講」、「我要小心了」，B男則回說，「記得要全部刪掉喔」，B女回覆：「我都刪了呀」、「沒留任何東西呀」，B男再回：「現在刪掉我們的對話，之後就別再提這些事情囉」。

小翎父親得知妻子劈腿，還做出如此無良傷害女兒的事，怒告妻子與B男。

一審法官審酌，A女拍攝兒童性影像犯行事證明確，女兒年紀甚為幼小，B男竟利用B女對其的感情依賴，要求拍攝、傳送女兒裸照、影片供其觀看，共同造成小翎遭受性剝削，動機甚為惡劣。

一審法官依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，A女判處應執行有期徒刑4年10月。B男判處應執行有期徒刑8年1月。A女、B男及檢方均不服判決提起上訴。

高等法院法官審理，A女表示，拍攝的不雅照，有的是帶A女出去過夜洗澡拍的，其他是趁女兒睡覺時偷拍，我有掀開她衣服拍胸部，褲子有拉下來拍屁股，我的上半身也有入鏡，我都有傳照片給我男朋友。

除了我跟女兒一起洗澡的照片外，其他不雅照都刪掉了，這些照片有些是B男教唆我拍攝，但我也同意，他有口頭跟我說，LINE對話應該也有講到，他說他想要看我跟A女的合照，指的就是不雅照，我拍這些照片是為了增加我和他之間的情趣。

A女辯稱，我拍攝這些照片和影片，都沒有違反女兒意願，且實際上並沒有乘機猥褻吸吮女兒乳頭，那只是借位的方式。

法官勘驗A女、B男的LINE對話紀錄，「B男：好想幹你們。A女：好～想給你幹。B男：你沒跟女兒舌吻。 A女：本想昨晚拍～她又跑去跟阿公睡了。B男：女兒的穴和你很像。A女：想要幹我們嗎？……B男：可惜沒看到豆豆，不知道一不一樣，想要我幹她嗎？A女：我只能再試，更想要你幹我，晚點再拍看看囉」。

法官審酌相關事證，A女與B男犯罪事證明確，駁回上訴，並依共同犯以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，A女處有期徒刑4年6月；又共同犯拍攝兒童性影像罪，處有期徒刑7月。B男則以共同犯以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，處有期徒刑8年4月。可上訴。

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