高醫急診醫學部主治醫師林金生表示，曼陀羅花古代是使用治療病人咳嗽、氣喘，但一般民眾不知道劑量時，會造成中毒。（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

新冠疫情剛開始延燒時，當時疫苗、藥物不足，高雄旗津區1家3口聽信廟公號稱「符水」能抵抗病毒，不料3人喝完陸續出現幻覺、躁動、並伴隨瞳孔放大，當時家中唯一尚未喝符水的家人見狀趕緊送高醫救治。高醫指出，廟公坦承符水是「大花曼陀羅花」熬煮成，內有「東莨菪鹼」成分，會傷害人體中樞神經，所幸3人都及時接受治療，順利出院。

新冠疫情剛開始肆虐時，人人都懼怕病毒致命性，但由於當時疫苗、藥物不普及，加上民眾恐慌之下，許多民眾四處尋求可以增加抵抗力的方法。當時旗津一家人誤信廟公聲稱符水能增加抵抗力，於是一家媽媽、爸爸、弟弟都喝下肚，當姐姐返家時，發現3人都開始神智不清，立即送往旗津醫院救治。

後續3人又從旗津醫院轉至高醫，高醫急診醫學部主治醫師林金生指出，COVID疫情開始前，當時沒有疫苗、抗病毒藥物，有些民眾就會使用民俗的偏方，他當時高醫急診收到1家3口的病患，3人聽信廟宇的廟公煮的符水，號稱可以抗病毒，全家喝完後產生幻覺、躁動、意識不清，並伴隨瞳孔放大，皮膚乾燥一些症狀。

林金生指出，3人來到急診時，立即由急診醫護人員緊急處理，並將符水、病人檢體送驗後，發現含有「東莨菪鹼」、「阿托品」等有毒成分，主要會造成病患中樞神經、周邊神經中毒；當時他詢問廟公，廟公坦承符水有使用曼陀羅花熬煮，當作是符水抵抗病毒。

符水由「大花曼陀羅花」熬煮成，內有「東莨菪鹼」等有毒成分。（摘自衛生服務部食品藥物管理署網站／崔正綱高雄傳真）

高醫從符水、3人檢體中，發現「東莨菪鹼」有毒成分。由上而下依序為：符水、媽媽尿液、爸爸尿液、兒子尿液。（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

林金生表示，曼陀羅花古代是使用治療病人咳嗽、氣喘，但一般民眾不知道劑量時，會造成中毒。

後續3人在醫院治療下，爸爸、弟弟在急診室後恢復意識無大礙，隨即辦理離院，而媽媽則中毒最深，住院至體內毒素漸進代謝完才辦理出院。

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