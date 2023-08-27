女星陳仙梅出道多年，外型亮麗的她受到導演沈怡賞識，出演電視劇《一簾幽夢》後打開知名度，陸續接演鄉土劇展現精湛演技，成為八點檔一線女星，2014年她嫁給攝影師男友「印地安」，婚後共育2名兒子，經常會在社群上分享生活點滴；近日她透露老公在農曆7月遇到詭異事件，讓網友直呼「毛毛的」。

陳仙梅昨（27）日發文，透露老公印地安去倒垃圾時，電梯系統突然出聲，大概意思是「電梯客滿，電梯裡的人請往裡面走進去一些」，但電梯中空無一人，而且電梯是從4樓往上，種種巧合讓陳仙梅嚇壞，急問印地安是否搭了那台電梯，印地安無奈回應「不然咧....」。這樣的經歷讓陳仙梅直呼：「好樣的…整人遊戲吧？現在有水逆嗎？沒有也當有吧，水逆機器容易故障，所以，平時沒在開口的電梯也說話了，正常的，正常的！」同時祝福大家平安吉祥。

這段經歷引來網友留言：「怎麼聽起來有點嚇人阿，姐，鬼月還沒過啊，平安平安啊」、「一定感覺莫名其妙的」、「太緊張了吧」、「毛毛的」、「姊夫真有勇氣」、「心存善念，慈悲月，用慈悲心看待」、「七月真的怪事多要小心」、「警衛室保全看監視器看得很抖」。

陳仙梅2014年和印地安結婚，婚後誕下兩個兒子，她也因此淡出演藝圈，直到孩子稍微大了才復出繼續拍攝八點檔，2021年她曾透露農曆七月遇到老公因急性膽囊發炎開刀，結果她也出了小車禍，農曆七月不太平安，好在後來一切順利。

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