由台灣和越南籍專業美容師所組成越式洗頭團隊，為阮氏乖（左）在第二故鄉開創新事業。（林和生攝）

主打一站滿足的「越式洗頭」，近年在台灣掀起一股風潮。（林和生攝）

隨著越南旅遊風氣漸盛，台灣近年來也刮起一股「越式洗頭」旋風，各地店家如雨後春筍般拔地而起，比起台式洗頭從100元到700元不等價格，一次約90到120分鐘的越式洗頭，就要價台幣1500到2000元，為何會如此吸引人？

陸續在高屏地區展店的阮氏乖，本身就來自越南，婚嫁來台18年，如今在第二故鄉開創一片天，她說，一站到底的服務模式，從洗髮、按摩、洗腳到美容SPA，過去若想體驗，必須分別到各個店家，如今一次滿足，省時也省力。

3年前從網路意外發現越式洗頭的存在讓她非常驚艷，為了學會整套流程，一年來積極往返台越，從修指甲、掏耳朵、洗頭到洗臉，不僅每個細節手法都不放過，連經營管理也全部複製，在萬事具備及家人支持下，決定勇敢展店，她自組一支越式洗頭團隊，由台灣和越南籍專業美容師所組成。

阮氏乖分享自己嫁來台灣初期，因為語言不通，容易產生隔閡，她感謝丈夫一直鼓勵她持續學習，從小學開始，18年來已經成功拿到大學文憑，她不僅以自身經驗鼓勵同鄉姊妹持續進修外，甚至會在店內開課，陪伴大家一起成長，她鼓勵同鄉一定要有經濟能力，習得一技之長，人也會自信。

在時間就是金錢的現代化社會，滿足一站購足優勢，阮氏乖的越式洗頭事業仍持續展店，在此同時，她不斷聘用越南姊妹，因為看到她們，就彷彿看到初來台灣的自己。